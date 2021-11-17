Razer представляет беспроводные гарнитуры Kaira и Kaira Pro для PlayStation 5

Razer, ведущий мировой бренд стиля жизни для геймеров, сегодня объявил, что они расширяют свою быстрорастущую линейку консолей серией новых беспроводных гарнитур и подставок для зарядки контроллеров для PlayStation 5. Благодаря черно-белым мотивам и фирменным синим акцентам, новые гарнитуры Kaira созданы в соответствии с современным стилем консоли PlayStation 5 и беспроводного контроллера DualSense. Также сегодня запускается подставка для быстрой зарядки Razer в различных цветах, чтобы создать идеальное сочетание с беспроводным контроллером PS5 DualSense для любого геймера.

Двойная беспроводная гарнитура Razer Kaira Pro с функцией Haptics обеспечивает полное погружение в консоль. Это первая беспроводная гарнитура Razer для PlayStation 5, основанная на Razer HyperSense, интеллектуальной технологии тактильных ощущений, которая обеспечивает насыщенную, реалистичную сенсорную обратную связь на основе звуковых сигналов, позволяя геймерам полностью погрузиться в тактильный игровой процесс. Razer Kaira Pro оснащен проверенными драйверами Razer TriForce Titanium 50 мм, обеспечивающими абсолютную ясность, но при этом достаточно легким, чтобы обеспечить комфорт при длительном использовании.

Razer Kaira Pro улучшает взаимодействие в игре с помощью съемного суперкардиоидного микрофона Razer HyperClear и обеспечивает четкую структуру распознавания голоса, подавляя при этом нежелательный фоновый шум для достижения большей четкости голоса. Беспроводная гарнитура также предлагает встроенный микрофон для мобильного использования, предоставляя пользователям возможность подключаться к своим мобильным устройствам через Bluetooth, а также к PS5, PS4, ПК и другим устройствам, имеющим порт USB-C или USB-A. через прилагаемый ключ USB-C Razer HyperSpeed ​​с частотой 2,4 ГГц (адаптер USB-A входит в комплект).

Некоторые из основных функций Kaira Pro включают в себя:

  • Razer HyperSense для сенсорной обратной связи и лучшего погружения
  • Драйверы Razer TriForce Titanium 50 мм для высококачественного воспроизведения звука
  • Съемный суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear для мощного реалистичного звука
  • Razer SmartSwitch для переключения между 2,4 ГГц и Bluetooth
  • Работает на базе Razer Chroma RGB, настраивается с помощью мобильного приложения Razer Chroma RGB.

Завершает линейку гарнитур PlayStation 5 двойная беспроводная гарнитура Razer Kaira. На консоли или мобильном телефоне геймеры могут наслаждаться непревзойденным удобством во время игры с помощью Razer SmartSwitch, который обеспечивает плавное переключение между устройствами с частотой 2,4 ГГц и Bluetooth.

Некоторые из основных функций Kaira включают в себя:

  • Драйверы Razer TriForce 50 мм для высококачественного воспроизведения звука
  • Кардиоидный микрофон Razer HyperClear для повышения четкости голоса
  • Razer SmartSwitch для переключения между 2,4 ГГц и Bluetooth
Также анонсирована подставка для быстрой зарядки от Razer. Подставки были тщательно продуманы и окрашены в разные цвета, чтобы они подходили к беспроводным контроллерам PS5 DualSense. Подставка для быстрой зарядки Razer позволяет быстро заряжать контроллеры до оптимального уровня мощности менее чем за 3 часа и обеспечивает минимальное время простоя в играх для пользователей PS5. Он доступен в белом, черном и красном цветах для достижения бесшовного вида.

Комментарии и отзывы Razer Kaira Pro
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