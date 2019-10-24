Razer представляет гарнитуру Tetra

Razer выпустила сверхлегкую чат-гарнитуру Razer Tetra с профессиональным микрофоном для кристально чистого командного общения на всех платформах, включая PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и мобильные устройства.

Razer Tetra - это консольная гарнитура с одним ухом, предназначенная для геймеров, желающих насладиться домашней аудиосистемой, но при этом по-прежнему общаться со своими товарищами по команде. Обеспечивает кристально чистую связь даже при самых громких настройках звука. Кардиоидный микрофон настроен на сфокусированный диапазон захвата голоса, уменьшая окружающие шумы с боков и сзади, обеспечивая превосходную четкость голоса по сравнению с традиционными чат-гарнитурами.

Разработанный для длительных игровых сессий, Razer Tetra весит около 70 г, идеально подходит для часов комфортного, непрерывного игрового процесса. Благодаря обратимой конструкции микрофон и наушник можно носить с любой стороны головы, что обеспечивает полный комфорт и гибкость. Регулируемый слайдер оголовья обеспечивает идеальную посадку, избегая зажима головы и давления в ушах, опираясь на мягкие амбушюры из кожзаменителя в паре с мягкой пеной.