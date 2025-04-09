Razer прекратила продажи ноутбуков в США

После введения высоких тарифов на импорт из ряда стран, многие производители техники приостановили продажи своей продукции в США. Новые пошлины, которые вступили в силу сегодня, ударили по компаниям, импортирующим электронику из Китая, Тайваня и других регионов. Последней в череде таких компаний стала Razer. Согласно данным The Verge, Razer временно прекратила продажи своих флагманских игровых ноутбуков Blade 16 и Blade 18 на территории США (модель Blade 14 пока ещё доступна). Ещё 1 апреля ноутбук Blade 16 был в наличии, но сейчас страница конфигуратора удалена. При этом устройства продолжают продаваться в Канаде и других странах — это подтверждается через официальный сайт компании. На американском сайте Razer теперь осталась лишь кнопка «Уведомить о поступлении», а характеристики и FAQ полностью исчезли.

Razer пока никак не прокомментировала ситуацию, однако всё указывает на то, что причиной стали новые тарифы США. Администрация страны объявила о 104% пошлине на китайскую электронику, что является частью стратегии по защите внутреннего производства. Ожидается, что в ближайшие недели цены на смартфоны, ноутбуки и другую электронику значительно вырастут. Причём под удар попали не только гаджеты — тарифы могут затронуть мебель, одежду и другие категории товаров первой необходимости. На фоне этого Razer, видимо, решила перестраховаться, чтобы сохранить запасы техники на складах до того момента, как цены устаканятся и вырастут.