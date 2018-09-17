Razer приглашает на презентацию

В сети некоторое время назад говорили о том, что компания Razer готовит вторую версию своего смартфона. Оригинальная модель Razer Phone оказалась весьма привлекательной — отличный дисплей, производительная начинка и удобный корпус сделали свое дело. Можно гаджет и не стал самым продвинутым на рынке, но у него отличные продажи и дальше будет только лучше. Теперь готовят вторую версию устройства и мы даже не представляем, что там будет. Вероятно, процессора нового поколения не покажут, его просто нет, да и с дисплеем улучшать уже нечего. Ждем лишь физических контроллеров или может каких-то аксессуаров, чтобы играть в сети с большим комфортом. Презентация устройства пройдет уже 10 октября, то есть ждать осталось совсем немного. Будем надеяться, что производитель покажет что-то очень крутое и интересное.