Razer выпустил беспроводные наушники Hammerhead для мобильных геймеров

Razer представила беспроводные наушники Hammerhead True Wireless с особым «игровым режимом», в котором минимальная задержка составляет 60 мс.

Для связи используется протокол Bluetooth 5.0. Они предлагают 3 часа непрерывного воспроизведения без подзарядки и оснащены портативным чехлом, который может пополнить их 4 раза.

На каждом наушнике есть сенсорный интерфейс, позволяющий играть, приостанавливать, пропускать песню, отвечать на телефонные звонки и даже вызывать своего голосового помощника. Hammerhead имеют степень защиты IPX4, поэтому не бойтесь вывести их на улицу для пробежки. Наушники стоят $ 99.