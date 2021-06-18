Razer выпустила игровой монитор Raptor 27

Компания Razer объявила о выпуске игрового монитора Razer Raptor 27. Монитор предлагает 27-дюймовую IPS-панель с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей). Частота обновления экрана составляет 165 Гц, время отклика 1 мс. Монитор имеет встроенную подсветку Razer Chroma RGB.

Razer Raptor 27 поставляется с заводской калибровкой, цветовая гамма 95% DCI-P3, а также монитор поддерживает HDR400. Модель совместима с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, кроме того, Razer Raptor 27 - это первый в мире монитор с сертификацией THX. На задней панели есть поддержка крепления VESA 100 на 100 или 75 на 75 мм. Разъемы: порт HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, USB-C (поддержка DP 1.4 в альтернативном режиме), два порта USB-A 3.2 Gen 1.

Стоимость монитора Razer Raptor 27 составляет 799 долларов.