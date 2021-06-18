Razer выпустила игровой монитор Raptor 27

Компания Razer объявила о выпуске игрового монитора Razer Raptor 27. Монитор предлагает 27-дюймовую IPS-панель с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей). Частота обновления экрана составляет 165 Гц, время отклика 1 мс. Монитор имеет встроенную подсветку Razer Chroma RGB.

Razer Raptor 27 поставляется с заводской калибровкой, цветовая гамма 95% DCI-P3, а также монитор поддерживает HDR400. Модель совместима с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, кроме того, Razer Raptor 27 - это первый в мире монитор с сертификацией THX. На задней панели есть поддержка крепления VESA 100 на 100 или 75 на 75 мм. Разъемы: порт HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, USB-C (поддержка DP 1.4 в альтернативном режиме), два порта USB-A 3.2 Gen 1.

Стоимость монитора Razer Raptor 27 составляет 799 долларов.
Комментарии и отзывы Razer Raptor 27
Смартфон Poco F3 GT выпустят в мае...
Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi представит в Индии смартфон Poco F3 GT. Релиз долже...
Европейские Xiaomi Mi 11 получили MIUI 1...
Как и было обещано, компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12.5 для европейс...
Samsung Galaxy M11 получил Android 11...
Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI Core 3.1 на базе операционной системы A...
Монитор Lenovo ThinkVision Creator Extre...
Lenovo выпустила на рынок светодиодный монитор ThinkVision Creator Extreme 4K Mini. Данная модель была пр...
Razer представила игровой монитор с част...
На выставке E3 2021 Razer анонсировала новый 27-дюймовый игровой монитор Raptor, который является условны...
DJI представила Air 2S...
Слухи о новом дроне DJI Air 2S ходили на протяжении достаточно длительного времени, при этом почти все ха...
OnePlus 6 / 6T получил новое обновление ...
Китайский бренд OnePlus выпустила новое системное обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T. ...
Анонсирован военный шутер от первого лиц...
M2H и Blackmill Games представили шутер о Первой мировой войне от первого лица - Isonzo. Официальной даты...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor