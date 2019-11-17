Razer выпустила версию наушников Kraken X с USB

2019-11-17, Автор - Anna; Продукт - Razer Kraken X USB; [5]
Вместе с запуском Kraken Ultimate, в котором используется THX Spatial Audio, Razer представила вариант на базе USB для своей существующей игровой гарнитуры Kraken X.Напомним, оригинальный Kraken X использует 3,5-мм аудиоразъем.

Новая модель выглядит практически идентично и весит 275 г. Производитель сохранил амбушюры из пены с эффектом памяти и мягкую накладку на головную повязку. Kraken X USB также способен передавать объемный звук 7.1 с помощью специально настроенных 40-мм магнитов с неодимовыми магнитами.

Несмотря на то, что модель питается от USB она не имеет настройки RGB освещения Razer Chroma. Тем не менее, на каждой стороне его наушников есть подсветка логотипа Razer зеленого цвета, что помогает отличить Kraken X USB и его оригинального аналога.

Комментарии и отзывы Razer Kraken X USB
Монитор MSI Pro MP221 подходит для повсе...
Монитор MSI Pro MP221 подходит для повсеДебютировал новый монитор MSI Pro MP221 с диагональю 21,5 дюйма. Новинка создана для повседневной работы...
Новая технология от Vivo V17 Pro...
Новая технология от Vivo V17 ProКомпания Vivo выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием V17 Pro. Оперативная память ...
NEC представила профессиональный монитор...
NEC представила профессиональный мониторКомпания NEC выпустила дорогой монитор MultiSync PA311D с контрастностью 1400:1 и временем отклика 8 мс. ...
Новая технология Mi Charge Turbo...
Новая технология Mi Charge TurboКомпания Xiaomi выпустила флагманскую новинку под названием Mi Charge Turbo.Аккумулятора смартфона можн...
Обновленный смартфон Mi MIX 4...
Обновленный смартфон Mi MIX 4Компания Xiaomi выпустила очень красивую новинку бюджетного варианта под названием Mi MIX 4.В основы хар...
Новый смартфон Mi 9s 5G...
Новый смартфон Mi 9s 5GКомпания Xiaomi выпустила новинку среднего варианта под названием Mi 9s 5G.В основные характеристики ...
Технические характеристики A9 2020 ...
Технические характеристики A9 2020 Компания Oppo выпустила интересную новинку под названием A9 2020.Основные характеристики смартфона входит...
Смартфон Samsung Galaxy S11 не получит э...
Смартфон Samsung Galaxy S11 не получит эКаждый день появляются все новые и новые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11. Одна из ...


Обзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волосОбзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волос
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПК
Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone II. Лучший смартфон для геймеровОбзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone II. Лучший смартфон для геймеров
Обзор Verbatim USB-C Gigabit Ethernet/HDMI 4K и концентратор. Апгрейд для ноутбукаОбзор Verbatim USB-C Gigabit Ethernet/HDMI 4K и концентратор. Апгрейд для ноутбука
Обзор HARPER Gaming WGM-01 Black USB. Игровая мышь с подсветкойОбзор HARPER Gaming WGM-01 Black USB. Игровая мышь с подсветкой
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor