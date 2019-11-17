Razer выпустила версию наушников Kraken X с USB

Вместе с запуском Kraken Ultimate, в котором используется THX Spatial Audio, Razer представила вариант на базе USB для своей существующей игровой гарнитуры Kraken X.Напомним, оригинальный Kraken X использует 3,5-мм аудиоразъем.

Новая модель выглядит практически идентично и весит 275 г. Производитель сохранил амбушюры из пены с эффектом памяти и мягкую накладку на головную повязку. Kraken X USB также способен передавать объемный звук 7.1 с помощью специально настроенных 40-мм магнитов с неодимовыми магнитами.

Несмотря на то, что модель питается от USB она не имеет настройки RGB освещения Razer Chroma. Тем не менее, на каждой стороне его наушников есть подсветка логотипа Razer зеленого цвета, что помогает отличить Kraken X USB и его оригинального аналога.