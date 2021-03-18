Разобранный Samsung Galaxy A52 показали на видео

Компания Samsung опубликовала видео с разобранным смартфоном Galaxy A52, который вчера появился в российской продаже. Ролик интересен тем, что нам демонстрируют процесс сборки, а не разборки, как это принято у других производителей. Также корейский производитель сопроводил каждый компонент подписью.

Напомним, что Samsung Galaxy A52 характеризуется восьмиядерной платформой Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, батареей на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.