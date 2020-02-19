Разобранный Xiaomi Mi 10 Pro показали на фото

В сети появились фотографии флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro в разобранном состоянии. Отметим большую тепловую трубку, крупный 108-Мп датчик главного модуля тыльной камеры и довольно компактную системную плату.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.