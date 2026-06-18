Разрабатывается новый тип памяти LLW для ИИ-смартфонов

Сообщается, что технология вдохновлена принципами работы HBM — высокая скорость HBM достигается благодаря размещению нескольких слоёв памяти рядом с процессором и их соединению через чрезвычайно широкую шину передачи данных. В результате пропускная способность оказывается в 10–15 раз выше по сравнению с лучшими современными решениями LPDDR. Однако использование HBM требует сложной упаковки компонентов и продвинутых систем охлаждения, что делает её непрактичной для смартфонов. Ожидается, что LLW сможет устранить основные трудности в этом направлении, позволив существенно повысить скорость передачи данных между процессором и памятью. Если это действительно сработает, в будущем смартфоны смогут запускать ИИ локально с очень высокой скоростью генерации токенов.