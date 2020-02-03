Разработчики Xiaomi обновят Mi A2 Lite до Android 10

Бюджетный смартфон Xiaomi Mi A2 Lite, с момента выхода на рынок получил только лишь одно обновление до Android 9 Pie.

И компания заявила что не будет обновлять смартфон Xiaomi Mi A2 Lite до OC Android 10. Это вызвало волну критики и негатива к компаний Xiaomi, которое вызвало электронную петицию с требованием выпустить для смартфона обновление до операционной системы Android 10. Петиция собрала более 1400 подписей. После этого компания Xiaomi заверила, что бюджетный смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получит обновление Android 10. Только когда выйдет обновление, к сожалению компания не уточнила.