Развитие World of Warships

Когда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки действительно пользуется громадной популярностью — это самый востребованный проект среди фанатов тяжелой техники. Однако, Wargaming выпустила ещё игру про корабли и самолёты, которые развиваются отдельно, пусть и построены на аналогичных принципах и механиках. Над проектом про корабли трудится больше 300 человек — это большая часть студии Lesta Studio, которая располагается в Санкт—Петербурге. Разработчики совсем недавно сменили офис, но переезд никак не повлиял на разработку и выпуск нового контента и патчей. Это говорит о серьезности команды и отношению к фанатам. Сами геймеры такой подход очень ценят и уверены в надежности создателей World of Warships. Вероятно, это лучшая игра про войну на кораблях на всем рынке. Конкурентов просто нет, даже более-менее достойных на горизонте не заметно.

Концепция кораблей

В игре реализовано четыре типа кораблей — авианосцы, крейсеры, эсминцы и линкоры. У каждого типа техники есть свои особенности и преимущества, но разработчики придерживаются механики «камень-ножницы-бумага». Это значит, что один тип корабля слаб против другого, но силен против третьего и так далее. Это существенно усложняет процесс настройки баланса в игре, ведь кораблей очень много, у них свои уникальные характеристики и возможности, а создателям продукта нужно сделать так, чтобы каждая единица военной техники была более-менее сбалансированной. Корабли развиваются отдельными ветками и с каждым шагом ваш корабль будет более современным. То есть, если начинали вы со старыми корабликами, то к десятому уровню вам покажут более современные модели. Хотя, ожидать кораблей будущего не стоит. Пока что, во всяком случае.

Кланы

Для многих игроков введение кланов и клановых сражений стало дополнительной мотивацией для развития. Нужно понимать, что для новичков и так предостаточно занятий — нужно ресурсов накопить и денег заработать на очередное улучшение, а вот игрокам хай-левела нужно что-то другое для мотивации. Вот им и предоставили клановые сражения, базы с возможностью развития и все в таком духе. Вроде мелочь, но фанаты в восторге от возможности создавать небольшие общины и сражаться ради развития этого небольшого сообщества. И, конечно, драться в команде с товарищами намного интереснее.

Сюжет

Разработчики предлагают вам пройти одиночную кампанию, которая не только позволяет получать бонусы, но и рассказывает конкретные истории или описывает выдающихся генералов. Если вам вдруг надоело воевать в сети и появилось желание узнать о каком-то историческом событии, то просто откройте кампанию и отправляйтесь в бой. За прохождение всей истории вам дадут особенно ценные бонусы, хотя данная составляющая игры интересна скорее своим сценарием и достоверностью событий. Для настоящих любителей военной истории это достойный подарок.

Итог

У студии Lesta Studio масса интересных идей для развития проекта про корабли. Недавно они провели некую реформу, придумав обновления с механикой арок, когда несколько обновлений подряд построены на одной общей тематике. Если вы большой фанат кораблей, вам важно иметь исторически аутентичные боевые единицы и сражаться в интересных боях, где физика и характеристики техники отрегулированы до идеала, то ничего лучше World of Warships посоветовать просто нельзя. Разработчики трудятся, чтобы фанатам было еще интереснее, а значит в будущем контента будет только больше. Ждем новостей о трехлетии проекта.