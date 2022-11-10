Realme 10 Pro готов к выходу

В базе данных China Telecom обнаружились сведения о смартфоне Realme 10 Pro, который скоро присоединится к только что выпущенному Realme 10. Итак, устройству приписывают дизайн в стиле того же Realme 10, крупный 6,72-дюймовый экран с разрешением Full HD+, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695 (как у предшественника), 8 или 12 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, размеры 163,69:74,18:8,12 мм и массу 190 граммов. Также источники сообщают о существовании модели Realme 10 Pro+, которая будет отличаться от младших моделей как минимум изогнутым дисплеем.