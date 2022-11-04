Realme 10 Pro+ получит изогнутый экран

Сайт China Telecom рассекретил некоторые характеристики смартфона Realme 10 Pro+, официальный релиз которого ожидается 9 ноября. Итак, аппарат оснастят новенькой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, на которой построены недавно выпущенные смартфоны серии Redmi Note 12 Pro, основной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и корпусом массой всего 172 грамма. Также официальный тизер подтверждает наличие изогнутого по бокам экрана. Ориентировочная цена смартфона составляет 320 долларов.