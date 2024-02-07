Realme 12 Pro+ получит прозрачную версию

Компания Realme объявила, что выпущенный пару недель назад смартфон Realme 12 Pro+ получит специальную версию с прозрачной тыльной панелью. Дизайн новинки показал руководитель европейского отделения Realme. Заметим, что сейчас Realme 12 Pro+ доступен в голубой, бежевой и красной расцветках с задней панелью из искусственной кожи.

Напомним, что оцененный от 360 долларов смартфон характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль на 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.