Realme 12X 5G появился в продаже

Компания Realme выпустила индийскую продажу смартфон Realme 12X, который оценен в 155 и 180 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,67-дюймовым экраном IPS с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 625 нит, 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6100+ с максимальной частотой до 2,2 ГГц, фирменной оболочкой Realme UI 5.0 на базе ОС Android 14, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,89 мм и массой 190 грамм, защитой от влаги (степень IP54), батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.