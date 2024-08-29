Realme 13 5G оценили в 215 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 13 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 6 сентября по цене в 215 и 240 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,72-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, системой охлаждения из нержавеющей стали площадью 2249 мм², сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL S5KJNS) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, корпусом толщиной 7,79 мм, защитой от пыли и влаги IP64, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и предустановленной прошивкой One UI 5.0 на основе операционной системы Android 14.