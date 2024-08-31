Realme 13 Pro+ вышел в цвете Monet Purple

Компания Realme объявила о выпуске новой, фиолетовой, версии смартфона Realme 13 Pro+, которая получила названия Monet Purple. Новинка оценена на индийском рынке в 395, 415 и 440 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и ШИМ-регулированием 2160 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 c частотой до 2,4 ГГц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-701 с оптической стабилизацией), 50 Мп (перископический телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и фирменной оболочкой на базе операционной системы Android 14.
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