Realme 14 Pro Lite получит 12 ГБ оперативной памяти

Профильное издание 91mobiles поделилось первыми подробностями о недорогом смартфоне Realme 14 Pro Lite, релиз которого ожидается в начале 2025 года вместе с Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Утверждается, что аппарат выйдет в изумрудно-зеленой, золотой и пурпурной расцветках, а также в конфигурациях с 8/128 ГБ, 8 /256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Realme 13 Pro оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 9-слойной системой охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LTY-600 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки.
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