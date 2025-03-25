Realme 14 Pro появился в российской продаже

Компания Realme дала старт российским продажам смартфонов Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+, которые недавно были представлены на международном рынке. Базовая модель оценена в 35 и 40 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Realme 14 Pro+ стоит 45 и 50 тысяч рублей за те же версии.

Напомним, что Realme 14 Pro оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения (PWM) 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300-Energy с тактовой частотой до 2,5 ГГц, ОЗУ формата LPDDR4X, системой охлаждения площадью 6000 мм² и графитовым листом на 13487 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP66, IP68 и IP69, а также предустановленной операционной системой Android 15 с прошивкой Realme UI 6.0.
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