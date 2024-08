Realme 14 Pro+ получит перископическую камеру Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Realme GT Neo 7 Pro и Realme 14 Pro+, которые еще не были представлены официально. По словам источника первый может получить флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или даже еще не выпущенный процессор Snapdragon 8 Gen 4, плоский дисплей производства BOE и корпус с плоскими боковыми гранями. Выход этого смартфона ожидается в первой половине грядущей зимы. Что до Realme 14 Pro+, то его релиз ожидается в первой половине следующего года. Одной из особенностей новинки станет основная камера с перископическим модулем, а также существенно улучшенные по сравнении с предыдущим поколения дисплей и батарея. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 17:32 . Realme 14 Pro+

