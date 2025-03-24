Realme 14T засветился в сети раньше времени

Официальный магазин Realme на AliExpress преждевременно опубликовал страницу с информацией о смартфоне Realme 14T, который ещё не был анонсирован производителем. Согласно информации на AliExpress, Realme 14T будет поддерживать две SIM-карты и 5G, а также получит модуль NFC. В наличии сканер отпечатков пальцев, но его расположение пока неясно — на боковой грани его не видно, а подэкранный датчик не подтверждён. Устройство оснастят 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080х2340 пикселей, фронтальная камера получит 32 Мп, а основная — три сенсора, включая главный на 50 Мп (данные о других пока что отсутствуют). За автономность будет отвечать аккумулятор на 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 100 Вт. Также смартфон получит защиту по стандартам IP68 и IP69K, что становится все более распространённым в устройствах Realme.

Также известный инсайдер добавил, что в основе устройства лежит чип Dimensity 6300, который ранее использовался в Realme 13 и других моделях. Варианты памяти — 8 ГБ LPDDR4X и 128/256 ГБ UFS 2.2. Да, накопитель здесь крайне устаревший. Правда, нельзя сказать, что это удивительно — устройство является крайне доступным и будет продаваться по разумной цене, а значит, ожидать каких-то прорывных технологий в этом случае точно не стоит. Более того, компания пока что не анонсировала релиз устройства за пределами Китая, но если гаджет появился на маркетплейсе, то, вероятно, это лишь вопрос времени. Стоит ждать официального анонса.
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