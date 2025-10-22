Realme 15 Pro 5G оценен в 40 тысяч рублей

В российской продаже появился смартфон Realme 15 Pro 5G, цена которого составляет 40 и 45 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом большинство ритейлеров дарят первым покупателям беспроводные наушники Realme Buds Air 7.

Напомним, что в оснащение Realme 15 Pro 5G входит 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, сдвоенная основная камера с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и OIS) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115,6°), фронтальная камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт и корпус толщиной 7,66 мм.