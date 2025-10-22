Realme 15 Pro 5G оценен в 40 тысяч рублей

В российской продаже появился смартфон Realme 15 Pro 5G, цена которого составляет 40 и 45 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом большинство ритейлеров дарят первым покупателям беспроводные наушники Realme Buds Air 7.

Напомним, что в оснащение Realme 15 Pro 5G входит 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, сдвоенная основная камера с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 и OIS) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115,6°), фронтальная камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт и корпус толщиной 7,66 мм.
Официально: OnePlus 15 получит процессор Snapdragon 8 Elite …
Компания OnePlus подтвердила наличие в смартфоне OnePlus 15 топовой однокристальной системы Qualcomm Snap…
Realme Note 70T оценили в 90 евро …
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Note 70T, которая обойдется в 89 евро.…
OPPO Find X9 Pro получит Dimensity 9500 и батарею на 7500 мА…
Мобильный процессор Dimensity 9500, по всей видимости, будет представлен примерно в одно время со Snapdra…
Apple заказала свыше 50% мощностей заводов TSMC…
В конце 2026 года на рынок выйдут не только первые 2-нм процессоры Apple — свои разработки готовят и Qual…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Snapdragon 8 Elite Gen 5 стоит примерно 280 долларов…
Переход Qualcomm на техпроцесс TSMC N3P при производстве своих флагманских чипов, включая Snapdragon 8 El…
На смартфонах OnePlus обнаружили серьёзную уязвимость…
Большинство современных смартфонов OnePlus может оказаться уязвимым из-за ошибки безопасности, которая от…
Представлен смартфон Oukitel WP58 Pro с двумя фонариками …
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP58 Pro, одной из особенностей кото…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor