Realme 15T 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme 15T 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 15. Аппарат набрал 806 и 1972 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Напомним, что в июле был выпущен смартфон Realme 15 5G, который имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300+, 6,8-дюймовый дисплей OLED HyperGlow 4D Curve+ с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц, яркостью до 6500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 4608 Гц, основную камеру с главным модулем на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882 и OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и корпус толщиной 7,66 мм.