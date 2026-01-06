Realme 16 Pro 5G оценили в 320 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 16 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 Max 5G с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2.

Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит (HBM) и кадровой частотой до 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, 68, 69 и 69K, оптическим подэкранным дактилоскопом и ИК-пультом управления. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 320, 345 и 375 долларов соответственно.
