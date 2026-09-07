Realme 16 Pro Harry Potter Edition показали на рендере

Компания Realme объявила, что уже завтра, 8 сентября, будет представлено лимитированное издание смартфона Realme 16 Pro в стилистике Гарри Поттера. Производитель опубликовал официальный тизер, а позже в сети появилось изображение грядущей новинки. Отметим заднюю панель из коричневой эко-кожи с фирменной эмблемой. Предполагается, что характеристики устройства останутся прежними.

Напомним, что Realme 16 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 85-Вт быстрой проводной зарядки, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 Max 5G с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит (HBM) и кадровой частотой до 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, 68, 69 и 69K, а также оптическим подэкранным сканером отпечатков пальцев.