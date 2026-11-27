Realme 17 Ultra будет поддерживать 100-Вт зарядку

Авторитетный информатор Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme 17 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие OLED-экрана с разрешением 1,5K или 2K и кадровой частотой до 165 Гц, неназванной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon, основной камеры с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп и 50 Мп, поддержки записи видео в форматах Open Gate и Log, включая 4K/120 к/с, встроенного вентилятора, светового кольца, цельнометаллического корпуса в красной и серебристой расцветках, батареи ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной прошивки ColorOS 17, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.