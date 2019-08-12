Realme 5 и Realme 5 Pro выйдут 20 августа

Длительное время пользователи обсуждали в интернете возможность выхода новых устройств от бренда Realme, а теперь у нас появилась информация сразу о двух новых смартфонах компании. Уже 20 августа, то есть совсем уже скоро, появится два гаджета — Realme 5 и Realme 5 Pro. Это продукты с производительным процессором, весьма неплохой начинкой, качественной камерой и привлекательным дизайном. Вопрос только в стоимости гаджета, ведь исключительно она будет определять, какой гаджет будет популярен, а какой никого не заинтересует. Пока что говорить о крутости устройства тяжело, ведь мы не знаем даже приблизительную стоимость, но это дело поправимое. Ждем официального релиза через неделю и можно будет говорить более предметно.