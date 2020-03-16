Realme 6i получит 16 МП селфи-камеру и батарею на 5000 мАч

Realme 6i представят 17 марта и производитель уже рассказал, что смартфон будет поставляться с Helio G80 SoC, четырьмя камерами на задней панели с основным 48 МП сенсором и 18W быстрой зарядки.

В преддверии презентации Realme раскрывает подробности относительно батареи емкостью 5000 мАч, которая, будет заряжаться через порт USB-C. На передней панели в каплевидном вырезе расположилась 16 МП селфи-камера.

На живом изображении 6i, замеченном на FCC в прошлом месяце, обнаружен установленный сзади сканер отпечатков пальцев, но эта информация еще не было официально подтверждена.