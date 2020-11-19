Realme 7 5G запускается в Европе с Dimensity 800U

Realme запустила серию 4G-устройств Realme 7 в Европе еще в октябре. Сегодня 19 ноября 2020 года компания представила еще одну модель из 7-й серии, но с возможностью подключения 5G. Компания Realme заявляет, что по цене 370 долларов США это устройство в настоящее время является самым доступным смартфоном 5G на рынке.

Realme 7 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 180 Гц. Под капотом он работает на SoC MediaTek Dimensity 800U 5G. Устройство выпускается только в одном модификации с 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ ПЗУ и только в одном цветом варианте Baltic Blue за 368,98 долларов США.

Realme 7 поддерживает подключение двойного 5G и поддерживает агрегацию нескольких операторов. В частности, он поддерживает 12 основных глобальных частотных диапазонов, таких как n1, n3, n7, n20, n41 и другие. Он также поддерживает двухканальное ускорение сети, в котором вы можете повысить скорость, сочетая 5G и Wi-Fi.

На задней панели расположилась основная камера с объективом 48 Мп, его дополняет сверхширок на 8 Мп с двумя 2-мегапиксельными макро объективами. Фронтальная камера свою очередь оснастили 16 Мп объективом. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Устройство работает под управлением Realme UI на базе Android 10. Другие функции включают датчик отпечатков пальцев на кнопке питания, разблокировку лица, Dolby Atmos, аудио высокого разрешения, обратную беспроводную зарядку OTG , сверхмощное энергосбережение, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, и GPS для навигации.