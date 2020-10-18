Realme 7 Pro с 65-Вт зарядкой оценен в 25 тысяч рублей

Официальная российская презентация смартфона Realme 7 Pro ожидается только 20 октября, но в «Ситилинке» уже можно заказать ожидаемую новинку по цене в 25 тысяч рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. В Европе за ту же вариацию просят 300 евро, что составляет 27 с лишним тысяч рублей по актуальному курсу. При этом российская версия отличается от европейской наличием модуля NFC.

Realme 7 Pro также оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.