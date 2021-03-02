Realme 8 Pro получит крайне продвинутую камеру

Сегодня Realme провела собственное онлайн-мероприятие Realme Camera Innovation 2021, и одна из главных новостей, представленных во время мероприятия, заключается в том, что Realme 8 Pro дебютирует с 108-мегапиксельным основным датчиком Samsung HM2, который был официально представлен в прошлом году. Стоит отметить, что новость об этом появилась некоторое время назад, но производитель длительное время отрицал информацию о том, что смартфон получит именно эту камеру. Теперь же ситуация изменилась — производитель официально рассказал о том, что новый смартфон компании получит действительно качественный датчик изображения, что он действительно будет снимать хорошо и так далее. Но, естественно, все детали мы сможем узнать только после релиза.