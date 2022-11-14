Realme 9 Pro и 9 Pro+ получили Android 13 Beta

Компания Realme дала старт программе Android 13 Beta для смартфонов Realme 9 Pro и 9 Pro+. Первыми новую прошивку смогут опробовать индийские пользователи. Когда Realme выпустит стабильную версию фирменной оболочки на основе Android 13, пока не сообщается.

Напомним, что Realme 9 Pro Plus оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатков с возможностью отслеживания частоты сердечных сокращений, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 920 5G, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт и корпусом, меняющим цвет с синего на розовато-красный под воздействием УФ.