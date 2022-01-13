Realme 9 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Realme 9 Pro, который еще не был представлен официально. Что до характеристик, устройству приписывают тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, 6,59-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 или 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также батарею ёмкостью 5000 мАч.