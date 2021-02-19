Realme Buds Air 2 получат безумную автономность

24 февраля Realme официально представит новый смартфон Narzo 30 в Индии, точнее — целую линейку смартфонов. На этом же мероприятии также появятся наушники Buds Air 2 в форм-факторе TWS. Компания уже подтвердила, что модель будет оснащена системой активного шумоподавления (ANC), а теперь официальная страница Buds Air 2 доступна на веб-сайте Realme India. На ней даже раскрыты определенные характеристики продукта, которые ранее были неизвестны. Например, Buds Air 2 будет поставляться с 10-миллиметровыми драйверами для превосходной четкости звука, которые обеспечат более богатые басы и лучшие частотные характеристики. Также новинка получит 17-часовое время автономной работы. Это очень круто, на самом деле, так как конкуренты столько проигрывать музыку не могут.

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