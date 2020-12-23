Realme Buds Air Pro Master Edition вышли в Индии

Как и ожидалось, наряду с носимыми устройствами Realme Watch S и Watch S Pro, компания также выпустила новый вариант своих действительно беспроводных наушников в Индии — Realme Buds Air Pro Master Edition. В отличие от оригинальных Buds Air Pro, которые были выпущены в Индии пару месяцев назад, новая модель разработана дизайнером Хосе Леви. Не считая дизайна, кажется, что почти все отличия с точки зрения характеристик и функций — всё осталось таким же, как и у оригинальной модели. Например, наушники поставляются с двумя микрофонами, что позволяет использовать функцию активного шумоподавления, а под капотом наушники работают от чипа Realme S1, который обеспечивает стабильное соединение и низкое энергопотребление. Ждем у нас.