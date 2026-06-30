Realme C100x оценили в 17 тысяч рублей

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона C100x, рекомендованная цена которого составила 17 и 19 тысяч рублей за конфигурации с 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1570 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T7250, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, корпусом толщиной 8,78 мм и массой 219 граммов, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 50-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 16 с прошивкой realme UI.