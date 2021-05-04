Realme C11 2021 оценен в 8500 рублей

Компания Realme анонсировала в России бюджетный смартфон Realme C11 2021, рекомендованная цена которого составляет 8500 рублей за вариант с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. При этом до 11 мая на Tmall AliExpress он будет доступен за 6990 рублей с учетом скидок. От предшественника новинка отличается платформой Unisoc SC9863A вместо MediaTek Helio G35, одинарной тыльной камерой с разрешением 13 Мп и модулем NFC для бесконтактных платежей. Смартфон также оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 10 Вт.

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