Realme C11 продается очень хорошо

Некоторое время назад мы говорили о том, что современные смартфоны от крупных китайских компаний раскупают с очень высокой скоростью, так как они доступные, при этом обладают достаточно высоким качеством сборки и позволяют не переживать о том, что ваше устройство разобьется или перестанет поддерживаться компанией через два или три года. Ведь когда Realme C11 стоит всего 107 долларов, то и страха куда меньше. Это повлияло на продажи — всего за две минуты компания смогла продать 150 тысяч гаджетов, что довольно приличный показатель для столь простого смартфона. Конечно, сама компания на этом смартфоне заработала крайне мало с учетом цены, но все равно очень хорошие показатели, которые могут подстегнуть покупателей к покупке.

Комментарии и отзывы Realme C11
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