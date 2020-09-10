Realme C17 получит процессор Snapdragon 460

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем смартфоне Realme с кодовым наименованием RMX2101. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается системной платой с шифром bengal. Речь идет о восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE. Также сообщается о 6 ГБ оперативной и предустановленной операционной системе Android 10. Ранее RMX2101 засветился в базе данных тайландского регулятора NBTC и, если верить, источникам, на рынок он выйдет под названием Realme C17. Устройству также прочат дисплей с разрешением HD+ и версию с 4 ГБ оперативной памяти.