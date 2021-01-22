Realme C20 с АКБ на 5000 мАч оценен в $108

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C20, которая уже доступна для покупки по цене в 108 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, одинарной (!) тыльной камерой на 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт, фирменной надстройкой Realme UI на базе Android 10, 3,5 мм разъемом для наушников, FM-радио, слотом для карт памяти microSD, поддержкой двух SIM-карта, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5. Аппарат доступен в серой и голубой расцветках.