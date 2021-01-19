Realme C20 слили в сеть

В прошлом месяце новый телефон Realme серии C под названием Realme C20 был сертифицирован органом NBTC Таиланда. Телефон внезапно появился на вьетнамском сайте розничной торговли FT Shop с основными характеристиками и официальными изображениями. Похоже, что в ближайшее время телефон может появиться на различных азиатских рынках. В списке слитой информации показано, что Realme C20 использует чипсет MediaTek Helio G35, активно использующийся на телефонах серии Realme C, такой как Realme C11, Realme C12 и Realme C15. Realme C20 имеет 6,5-дюймовый IPS-дисплей и предлагает разрешение 720 x 1600 пикселей. На передней панели Realme C20 установлена 5-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели телефона расположена панель основной камеры квадратной формы с единственной камерой с разрешением 8 мегапикселей и светодиодной вспышкой. Телефон работает под управлением ОС Android 10.