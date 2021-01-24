Realme C20 запущен с Helio G35 и аккумулятором 5000 мАч

Бренд смартфонов Realme анонсировал новое устройство под названием realme C20 во Вьетнаме.

Realme C20 получил 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей. Этот экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Под капотом трудится процессор MediaTek Helio G35 в паре с 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ памяти eMMC.

Другие функции смартфона включают: поддержка двух SIM-карт, 4G, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS), порт MicroUSB, слот для карт microSD до 256 ГБ и 3.5 разъем для подключения наушников.

Устройство оснащено одной основной камерой на 8 Мп, светодиодной вспышкой и камерой для селфи на 5 Мп. Работает новинка на операционной системе Android 10. Особенностью этого телефона является огромная батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку 10 Вт и обратную зарядку. Смартфон Realme C20 во Вьетнаме стоит 117 долларов и доступен в двух цветах серый и синий.
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