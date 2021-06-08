Realme C25s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C25s, которая является немного разогнанной версией вышедшего ранее Realme C25. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85 вместо Helio G70, 4 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, батареей ёмкостью 6000 мАч, 3,5-мм аудиогнездом, симметричным портом USB-C и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Цена смартфона в Индии составляет 10 000 рупий или около 10 000 рублей по актуальному курсу.