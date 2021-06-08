Realme C25s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C25s, которая является немного разогнанной версией вышедшего ранее Realme C25. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85 вместо Helio G70, 4 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, батареей ёмкостью 6000 мАч, 3,5-мм аудиогнездом, симметричным портом USB-C и предустановленной ОС Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Цена смартфона в Индии составляет 10 000 рупий или около 10 000 рублей по актуальному курсу.

Комментарии и отзывы Realme C25s
В новых смартфонах OnePlus появится килл...
Если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что в последнее время криптовалюта стала оче...
Oppo Reno5 F оценен в 290 долларов...
Компания OPPO провела полноценный анонс смартфона Reno5 F, который не имеет поддержки мобильных сетей 5G....
Одноплатный ПК DFI CS551 получил функцию...
Компания DFI пополнила ассортимент 3,5-дюймовых одноплатных компьютеров моделью CS551, которая может рабо...
Игровые внешние диски Seagate FireCuda G...
Seagate представила два новых внешних накопителя для игр. Внешние диски FireCuda Gaming Hard Drive и Fire...
Samsung Galaxy S21 FE засветился на офиц...
В сети появилось очередное доказательство существования смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который придет н...
OPPO Reno5 A станет еще одной моделью в ...
Бренд OPPO уже выпустила несколько смартфонов серии Reno5. Теперь в сети появились рендеры ещё одного сма...
Google готовит разработчиков ПО к складн...
Изначально, когда компания Samsung только начала работу в направлении создания складного смартфона, компа...
Смартфон OnePlus 8T подешевел до 400 дол...
Компания OnePlus снизила цену на смартфон OnePlus 8T в честь китайской распродажи «618». Теперь вариант с...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor