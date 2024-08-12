Realme C63 5G оценили в 120 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью C63 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и модемом 5G. Новинка также характеризуется 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11 ac, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0, корпусом с габаритами 165,6:76,1:7,94 мм и массой 190 граммов. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 20 августа по цене в 120, 130 и 140 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Huawei работает над более производительными ядрами для мобил…
Недавно представленный мобильный процессор Kirin 9000S открыл для Huawei совершенно новые возможности по …
Представлен смартфон OPPO Reno12 Pro…
Компания OPPO представила смартфон Reno12 Pro, который оценен на местном для производителя китайском рынк…
Motorola представила складные смартфоны Razr 50…
Сегодня компания Lenovo, материнская компания Motorola, провела большое мероприятие в Китае, представив м…
Motorola Razr 50 протестировали в Geekbench …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Mo…
OnePlus Open 2 получит батарею на 6200 мАч…
Компания OnePlus, если верить данным поставщиков секретной информации, работает над новым складным смартф…
Vivo Y28 4G оценили в 200 долларов …
Компания Vivo представила смартфон Y28 4G, который обойдется на дебютном сингапурском рынке в 200 долларо…
Смартфон Honor 200 Lite будет стоить 33 тысячи рублей …
Профильное отечественное издание Hi-Tech Mail.ru раскрыло подробности российского релиза смартфона Honor …
Xiaomi 15 получит телеобъектив…
По информации издания Digital Chat Station, у нового флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro может появиться…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor