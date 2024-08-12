Realme C63 5G оценили в 120 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью C63 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и модемом 5G. Новинка также характеризуется 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11 ac, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5.0, корпусом с габаритами 165,6:76,1:7,94 мм и массой 190 граммов. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 20 августа по цене в 120, 130 и 140 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.