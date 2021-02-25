Realme GT 5G станет самым доступным флагманом на Snapdragon 888

Недавно компания Redmi заявила, что смартфон Redmi K40 Pro станет самым доступным флагманом на основе топовой платформы Snapdragon 888. Его цена составит 465 долларов. Однако сегодня стало известно, что другой флагман на том же процессоре, Realme GT, окажется дешевле 465 долларов. Предполагается, что за него попросят 430-450 долларов.

Помимо топового чипсета, смартфон должен получить оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и двумя дополнительными модулями разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.