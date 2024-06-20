Realme GT 6 оценен в 70 тысяч рублей

Компания Realme выпустила на российский рынок (одновременно с остальным миром) смартфон Realme GT 6, который оценен в 80 и 70 тысяч рублей за конфигурации с 16/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ОЗУ стандарта LPPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 точек, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 1000 нит и контрастностью 5000000:1, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-808 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум), двойными динамиками Hi-Res Audio, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и предустановленной операционной системой Android 14.
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