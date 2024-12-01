Realme GT 8 Pro может получит АКБ на 8000 мАч

Компания Realme совсем недавно представила смартфон Realme GT 7 Pro, но работа над следующим поколением идет полным ходом. По данным китайских источников, сейчас производитель тестирует три прототипа. Первый оснащается аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Второй имеет батарею на 7500 мАч и 100-Вт зарядку. Наконец, третий прототип может похвастаться аккумулятором ёмкостью 8000 мАч (!) и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Напомним, что нынешний Realme GT 7 Pro получил элемент питания на 6500 мАч и поддержку 120-Вт зарядки. Релиз Realme GT 8 Pro ожидается примерно в середине следующего года.