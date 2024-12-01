Realme GT 8 Pro может получит АКБ на 8000 мАч

Компания Realme совсем недавно представила смартфон Realme GT 7 Pro, но работа над следующим поколением идет полным ходом. По данным китайских источников, сейчас производитель тестирует три прототипа. Первый оснащается аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной зарядки. Второй имеет батарею на 7500 мАч и 100-Вт зарядку. Наконец, третий прототип может похвастаться аккумулятором ёмкостью 8000 мАч (!) и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Напомним, что нынешний Realme GT 7 Pro получил элемент питания на 6500 мАч и поддержку 120-Вт зарядки. Релиз Realme GT 8 Pro ожидается примерно в середине следующего года.

Глобальная версия Xiaomi Pad 7 Pro засветилась в сети …
В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание глобальных версий планшетов Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pr…
Vivo X200 представят уже 14 октября…
Сегодня менеджер по продуктам компании Vivo, Хан Боксяо, официально продемонстрировал дизайн и цветовые в…
Смартфон TCL 50 Nxtpaper 5G оценили в 220 евро …
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделями TCL 50 Pro Nxtpaper 5G и 50 Nxtpaper 5G, одной из …
Vivo представила шикарный смартфон X200 на базе Dimensity 94…
Сегодня компания Vivo официально анонсировала смартфон X200, который, как и предполагалось ранее, оснащён…
Xiaomi 15 Pro получит 90-Вт проводную зарядку …
Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, официальный рели…
Apple представила новые мобильные процессоры…
Вчера в рамках фирменной презентации компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфо…
Apple отремонтирует камеру iPhone 14 Plus бесплатно…
Вчера компания Apple объявила о новой программе обслуживания для ремонта смартфонов iPhone 14 Plus с неис…
Опубликованы первые примеры фото на Vivo X200…
Компания Vivo опубликовала первые фотографии, сделанные на основную камеру камерофона Vivo X200. Судя по …
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor