Realme GT Master Edition получит 108-Мп камеру

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Realme GT Master Edition, который, судя по всему, окажется немного упрощенной версией оригинальной модели. Итак, аппарат получит производительную платформу Qualcomm Snapdragon 870 вместо топового чипсета Snapdragon 888 и тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 2 Мп вместо 64 Мп главного модуля. В оснащение устройства также войдет 6,5-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. За внешний вид Master Edition отвечает известный дизайнер Наото Фукасава.