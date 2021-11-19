Realme GT Master Edition получит новый вариант цвета Daybreak Blue

Согласно отчету, Realme GT Master Edition получит новый вариант цвета Daybreak Blue. Daybreak Blue кажется причудливым градиентным цветом с сочетанием синего и дневного света. Стоит отметить, что этот цвет уже доступен в других регионах, таких как Малайзия, где он был доступен с момента его запуска.

Что касается даты запуска, в отчете говорится, что Realme GT Master Edition Daybreak Blue будет доступен к концу ноября или началу декабря. Цвет будет запущен в двух конфигурациях - вариант с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и вариант с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Realme GT Master Edition поставляется с 6,43-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Экран AMOLED имеет разрешение FHD + и содержит 32-мегапиксельный сенсор для селфи в верхней части экрана. Сзади у него есть основной 64-мегапиксельный, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный макросенсор. Под капотом Master Edition работает SoC Qualcomm Snapdragon 778G и батарея емкостью 4300 мАч. Он также поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Телефон 5G загружается на Android 11 из коробки и имеет поверх него пользовательский интерфейс Realme.